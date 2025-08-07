«Ну и шума мы навели»: гастросеть «Белый слон» лишилась одной кофейни

Ранее в паблике гастросети появилось видео о том, что «Белый слон» закрывается, оно сопровождалось кадрами из всех трех заведений и их историей. «Ну и шума мы навели, — рассказали в социальных сетях представители проекта. — Это было для нас тяжелым и важным решением, за последний год команда столкнулась с серьезными проблемами и перестройкой внутри, но чтобы продолжить работать над улучшением Белого слона нам необходим был этот шаг».

Летом мы рассказывали о том, что кофейня Surf Coffe в Перми закрылась, а владелец Streetcafe выставил его на продажу.

Информационный обзор редакции.