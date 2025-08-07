Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Ну и шума мы навели»: гастросеть «Белый слон» лишилась одной кофейни

Гастрономическая сеть «Белый слон» закрыла только одно заведение — то, что находится на Комсомольском проспекте. В этом создатели проекта признались в социальных сетях.

Белый слон/ВКонтакте

Ранее в паблике гастросети появилось видео о том, что «Белый слон» закрывается, оно сопровождалось кадрами из всех трех заведений и их историей. «Ну и шума мы навели, — рассказали в социальных сетях представители проекта. — Это было для нас тяжелым и важным решением, за последний год команда столкнулась с серьезными проблемами и перестройкой внутри, но чтобы продолжить работать над улучшением Белого слона нам необходим был этот шаг».

Летом мы рассказывали о том, что кофейня Surf Coffe в Перми закрылась, а владелец Streetcafe выставил его на продажу.

Информационный обзор редакции.

