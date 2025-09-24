Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новости

Кафе Garage Healthy Bar закрывается

Кафе Garage Healthy Bar прекращает работу спустя десять лет своего существования. Создатели объявили о закрытии проекта.

Garage Healthy Bar/ВКонтакте

Последним рабочим днем кафе полезной кухни планируют сделать 30 сентября. «Впервые мы открыли наши двери в 2015, и за эти 10 лет вы приходили сюда за боулами, тартинами, шутками, завтраками и философией "здорово ≠ скучно". Спасибо каждому, кто приносил свой вайб, идеи и даже рецепты (и спасибо, что не обижались, когда мы добавляли в них побольше брокколи)», — делятся в соцсетях идеологи Garage Healthy Bar.

Информационный обзор редакции.

