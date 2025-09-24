Кафе Garage Healthy Bar закрывается

Последним рабочим днем кафе полезной кухни планируют сделать 30 сентября. «Впервые мы открыли наши двери в 2015, и за эти 10 лет вы приходили сюда за боулами, тартинами, шутками, завтраками и философией "здорово ≠ скучно". Спасибо каждому, кто приносил свой вайб, идеи и даже рецепты (и спасибо, что не обижались, когда мы добавляли в них побольше брокколи)», — делятся в соцсетях идеологи Garage Healthy Bar.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми закрылся музыкальный бар «A VINA?».

