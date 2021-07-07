Кирилл Покровский: «Мы расширяем город, предоставляя людям возможность выбора»

За четырнадцать лет наша компания сделала достаточно даже с количественной точки зрения – в возведенном нами микрорайоне «Чистая слобода» проживает более тридцати пять тысяч человек. И эти люди, улучшая жилищные условия или приобретая жилье для близких, выбирают этот же микрорайон, рекомендуют его друзьям и знакомым. Это серьезный показатель качества. И если изначально мы строили панельные дома без архитектурной эстетики, то сейчас подход изменился. Главные нововведения –концепция закрытых дворов, благоустроенные в современном ключе территории, развитая инфраструктура и другая квартирография. Мы вывели эконом-сегмент на новый уровень: благодаря нашей компании критерии спальных районов улучшились.

Также мы стали экспериментировать и строить дома принципиально нового уровня – эконом-плюс, бизнес-класс и жилой дом «Одесса» со своей историей и концепцией. Конечно, это уже другая ценовая категория, но решили попробовать себя на новом поле. К тому же наша компания ни разу не задерживала сроки сдачи объектов, поэтому мы приняли решение диверсифицироваться и предложить покупателям разнообразие в одной локации. На мой взгляд, именно такие проекты делают город более интересным: с одной стороны – это окраина Новосибирска, с другой – покупатель может найти в этой части города подходящий для себя вариант, который соответствует высокому уровню его запросов и качества.

Сейчас заходим на новую площадку. ЖК «Тайгинский парк» расположен в живописном месте Калининского района недалеко от озера. Концепция и дизайн-проект комплекса разработаны архитектурным бюро из Петербурга: монолитные дома в урбанистическом стиле с обилием стекла и камня в естественной природной среде. И, конечно, это парковые зоны, озера, школы, детские сады. И опять же не в центре города, а на окраине. Мы расширяем город, предоставляя людям возможность выбора. Это мировая практика, поэтому, уверен, мы идем правильным путем.

Как сделать Новосибирск еще лучше? Если говорить в контексте экологии, то необходимо начинать с себя, содержать в чистоте свою территорию. Как депутат я постоянно применяю данную практику: субботники, высадка деревьев, аллей и парков, – все это достаточно просто реализовать. Промышленное производство должно быть вынесено за пределы городской территории. Также в Новосибирске катастрофически не хватает больших зеленых парковых зон. Поэтому сейчас многие застройщики делают зеленые островки в рамках обустройства своих территорий. И, конечно, нужно развивать экологически чистый транспорт и метрополитен. Это имеет огромный мультипликативный эффект как в процессе строительства новых станций при задействовании сотни подрядных организаций, так и в процессе эксплуатации, когда появляется новая инфраструктура.

Фото: архивы пресс-служб