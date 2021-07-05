Директор «БК НЕДВИЖИМОСТЬ» Олеся Бугрова – о том, что Новосибирску нужно дать больше зелени и сказочности

Для меня образ Новосибирска будущего складывается из разных аспектов, но в комплексе они собираются в идеальную картинку города, в котором хочется жить.

В Новосибирске множество производственных площадок, которые пора вынести за его пределы, а эти территории застроить в новом ключе. Лично я склоняюсь к псевдорусскому стилю, модерну, сталинскому ампиру, русскому барокко. У многих наш город ассоциируется с конструктивизмом, но, на мой взгляд, Новосибирску не хватает сказочности, эстетики, которую могли бы создать крепости и часовни. Проснуться под звон колоколов – волшебное ощущение, при этом неважно, веришь ты в Бога или нет.

Нужно дать Новосибирску больше зелени – озеленить улицы, чтобы людям было чем дышать, иначе масочный режим станет для нас пожизненной реальностью и не из-за вируса. Мы не всегда можем высадить деревья или кустарники вместо асфальтового паркинга на придомовой территории, но, соблюдая технологии, можем превратить крыши в «скверы». Это стало возможным благодаря принятию государственного стандарта об озеленении крыш.

Также необходимо обратить внимание на фасады зданий и жилых домов, которые ежедневно уничтожаются варварским способом – нанесением граффити, обозначающих закладки наркотических средств. Нужно отреставрировать фасады по Красному проспекту и привести их к единой цветовой гамме. Таким образом архитектура заиграет новыми красками. Применяя новые технологии, зашить фасады основных магистралей города.

Каждый год в середине весны необходимо белить стволы городских деревьев гашеной известью. Вопреки распространенному мнению, это делается не в декоративных целях, а с целью уберечь растение от вредного воздействия окружающей среды. Ведь кора подобна коже человека: это своеобразный барьер, который защищает дерево от перепадов температур и не позволяет вредителям и болезнетворным организмам проникать во внутренние ткани. Плюсом является эстетическая сторона и, конечно, благодаря такому нехитрому решению ночью станет намного светлее.

Одна из наиболее серьезных задач – повысить качество дорожного полотна до уровня города, который носит название столица Сибири. Зимой убирать снег не только с главных улиц и при этом не забывать про парковочные карманы. Тщательно вычищать пешеходные дорожки. В весенний, летний и зимний периоды мыть дороги, ведь летящая пыль проникает в легкие, что грозит серьезными проблемами со здоровьем.

При этом не стоит забывать, что шаг на пути к городу мечты может сделать каждый из нас. На территории своих дворов и прилегающих территорий высадить цветы и кустарники, побелить деревья. И самое главное– не уничтожать то, что уже создано. Важно не только самим беречь город, но и научить этому своих детей и внуков. Это станет лучшим проявлением любви к нашему дорогому Новосибирску.