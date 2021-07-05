«Нацпроект „Культура“ работает на все сферы жизни человека, делая его не просто зрителем, а вовлекая в создание культурного ландшафта»

Наш регион является одним из важнейших центров культуры России, в котором человеческий капитал выступает основным ресурсом развития. Активная культурная жизнь области стала не только средством реализации творческого потенциала ее жителей, но и фактором притяжения талантливых людей из других территорий, одной из основ перспективной экономики талантов и знаний. Это наша стратегическая миссия при реализации любых начинаний в сфере культуры и искусства в регионе.

Серьезные инвестиции являются залогом развития культурной среды и значительного роста вовлечения населения в культурную деятельность. В рамках нацпроекта «Культура» уделяется особое внимание инфраструктурной составляющей: мы строим дома культуры и создаем модельные библиотеки, ремонтируем детские школы искусств и театры. К примеру, сейчас идет реконструкция здания, в котором будет размещен Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, отремонтирована крыша театра «Глобус».

Большое внимание уделяем и программному творческому наполнению. В рамках нацпроекта «Культура» регион поддерживает и проведение уже знаковых, брендовых фестивалей, таких как Транссибирский Арт-Фестиваль, Международный Рождественский фестиваль искусств, Ново-Сибирский транзит, и рождение новых – например, Международный фестиваль актуального театра «ХАОС».

Новосибирская область вошла в число десяти регионов РФ – финалистов первого этапа программы Rurban Creative Lab

Нацпроект «Культура» сегодня работает на все сферы жизни человека, делая его не просто зрителем, а вовлекая в создание культурного ландшафта – с его талантами и инициативами. Именно такой запрос мы видим от населения региона в последние несколько лет. И наша задача – постоянное совершенствование алгоритмов поддержки, направленных в первую очередь на реализацию обозначенных приоритетов. Через четкий фильтр, концентрированность и понимание, что тот или иной проект действительно обогатит культурную жизнь. Именно это позволит вывести культурную афишу региона на федеральный и международный уровень.

Что касается инициатив в части улучшения городской среды, отмечу: Новосибирская область вошла в число десяти регионов РФ – финалистов первого этапа масштабной программы Агентства стратегических инициатив по преобразованию территорий в творческие креативные кластеры Rurban Creative Lab. Членами региональной команды на добровольных началах стали предприниматели, общественники, представители креативных индустрий, культурных институций, органов государственной власти и местного самоуправления. Им предстоит воплотить в жизнь заявленные в инициативном порядке проекты преображения городской среды в формате креативных кластеров.