«Без нацпроектов и проектов в рамках государственно-частного партнерства не обойтись»

Считаю, что в ближайшее время регион преобразят, прежде всего, инфраструктурные объекты. Это Академгородок 2.0, строительство Многофункциональной Ледовой арены, бассейна СКА на ул. Воинская, возведение дорожных и социальных объектов — поликлиник онкологического центра, инфекционного госпиталя, федерального детского реабилитационного центра и школ. Все это позволяет областному центру привлекать новые инвестиции в регион и делать бизнес-климат более комфортным. Безусловно, без нацпроектов и проектов в рамках государственно-частного партнерства здесь не обойтись.

Экономика региона диверсифицирована, у нас много инновационных высокотехнологичных проектов. Они всегда служат хорошим драйвером, и не только для крупного бизнеса. Чтобы развивать территорию, необходимо налаживать взаимодействие всех уровней. Вместе с этим мы не снимаем с себя бремя крупного торгового хаба и будем стремиться развивать территорию торгово-логистически, туристически привлекательной для наших жителей и гостей Новосибирской области.