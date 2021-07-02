Елена Татарникова: «Наш бизнес про людей и для людей»

Может ли малый бизнес приносить пользу целому городу, или это утопичная идея?

Главное – чтобы он помогал жителям этого города. Наш бизнес про людей и для людей. Поэтому мы ставим перед собой цель вывести качество услуг на новый уровень, изменить отношение к риелторской профессии и к нам как к посреднику. В любой сделке наша задача – сделать все, чтобы покупка-продажа недвижимости прошла в формате «Выиграл – выиграл» для каждой стороны. Мы убеждены, что выбирать жилье нужно с учетом характера, образа жизни и приоритетов человека, поэтому стараемся создать такие условия, чтобы люди могли откровенно рассказать нам о своих потребностях, а получив результат, оплачивали услуги с удовольствием. На бесплатных консультациях уделяем клиенту достаточное количество времени и внимания, чтобы разобраться в ситуации, помочь понять, чего он действительно хочет. Выполнять работу честно, быть порядочными специалистами – важная ценность для нас.

Конечно, малый бизнес не может отдавать безвозмездно, но он может способствовать решению важных вопросов. Например, мы присматриваемся к объектам, которые можно отреставрировать или благоустроить, и предлагаем их клиентам, рассказывая, что нужно сделать, чтобы объект заиграл новыми красками. С незащищенных слоев населения берем минимальную комиссию, понимая, что это единственная возможность им помочь. Также формируем нетворкинг-комьюнити – сообщество людей, которые совместно запускают новые проекты и создают интересные коллаборации.

Какие шаги может предпринять каждый из нас, чтобы сделать жизнь в городе более комфортной?

С моей точки зрения, очень важно поддерживать малый бизнес, чтобы у него была возможность предлагать качественные товары и услуги. А значит, работать нужно не по бартеру, а за деньги. Помочь предпринимателям может каждый из нас, и для этого необязательно быть меценатом или инвестором. Достаточно просто купить кофе в ближайшей кофейне или одежду у молодого дизайнера, и благодаря этому люди смогут продолжить свой бизнес.

Что касается предпринимателей, то здесь другой уровень ответственности, который включает осознанное отношение к экологии, бережливое производство. Ценно то, что сейчас все больше компаний задумываются об этом. Но можно пойти дальше. К сожалению, в Новосибирске очень грязно, у города нет единой визуальной концепции: обшарпанные здания, безобразные заборы вокруг новостроек портят вид Новосибирска. Но ведь каждый предприниматель способен как минимуму брать мусор вокруг своего офиса, разбить клумбы. Более крупные компании могут замахнуться и на более серьезные проекты: посадить деревья, установить лавочки, сделать стильные вывески.

Очень важно поддерживать имидж Новосибирска в глазах подрастающего поколения. История нашего региона очень интересная, но большинство людей ничего о ней не знает. Можно проводить выездные мероприятия с участием местных художников, музыкантов, артистов, развивать локальный туризм. Организовывать для детей экскурсии по городу и Новосибирской области. Это поможет сформировать не только интерес к родному краю, но и любовь к родине.

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Фото: архивы пресс-служб