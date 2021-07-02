Максим Останин: «Безотходное производство – очевидный тренд нашего времени»

Улучшение городской среды начинается с «неравнодушных» проектов. Практически все сферы бизнеса могут быть затронуты такими инициативами. Можно изготавливать тротуарную плитку, предлагать и реализовывать проекты парковых пространств с современными игровыми, спортивными, малыми формами или заниматься их производством. При этом важно создать площадку, где предприниматели смогут презентовать такие инициативы, в том числе инновационного плана: голосовые помощники, навигация. Мы видим, как этот европейский тренд приходит и к нам, и появляется все больше подобных проектов на рынке.

Что касается экоинициатив, то для меня очевидно, что они должны исходить, прежде всего, со стороны бизнеса, а власть должна пропагандировать безотходное производство. Это может дать бизнесу новые рынки сбыта. С другой стороны, стоит больше говорить об оптимизации производственных остатков, которые могут пойти на последующую сдачу или переработку в новые продукты. На этом не заработаешь больших денег, но какие-то задачи закрыть можно. Безотходное производство – очевидный тренд, который начинается с бережливого производства и заканчивается комплексным подходом к экологичной жизни.