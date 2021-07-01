Анна Терешкова: «У Новосибирска есть все, чтобы стать лучше, – люди, пространства, потенциал»

Новосибирск помогают развивать люди и проекты, и их очень много, поэтому я не могу говорить за весь город. Один из таких проектов – Академгородок 2.0, который является драйвером развития Новосибирска. Именно он даст нашему городу возможность стать одним из центров мировой науки, в котором развиваются самые современные технологии и реализуются инновационные проекты, такие как, например, СКИФ. Это позволит Новосибирску показать себя на мировом уровне.

Для соответствия мировым стандартам необходимо развивать другие сферы, такие как культура, спорт, комфортная городская среда. С развитием зеленых зон у жителей города появится возможность жить и работать в шаговой доступности от парков и скверов – в пределах пятнадцати-тридцати минутах ходьбы. Также необходимо благоустроить центральные улицы, общественные пространства, гостевые маршруты к проведению Молодежного чемпионата мира – 2023 и «Новогодней столицы России 2022-2023», чтобы показать, на что способен наш город и какой у него потенциал.

Сегодня по всей стране существует проблема «кадрового голода», как среди управленцев, так и среди исполнителей. И в бизнес-среде этот вопрос стоит очень остро. Поэтому не менее важно, чтобы каждый житель почувствовал, что он нужен Новосибирску для его полноценного развития и что именно здесь он сможет развиваться профессионально. В целом, у нашего города есть все, чтобы стать лучше, –люди, пространства, потенциал.

Важно, чтобы каждый житель почувствовал, что он нужен Новосибирску

В Новосибирске много небезразличных жителей, которые активно проявляют инициативу. И наша задача –их услышать, принять во внимание все мнения и идеи. Один из примеров такого взаимодействия –сотрудничество с девелоперами. Например, очередной этап благоустройства Михайловской набережной выполняется за счет средств строительной компании. Это помогает бизнесу повысить прибыль, так как благоустроенная близлежащая территория привлекает к себе больше жителей. По всем предложениями, проектам и проблемам мы всегда охотно идем на контакт. Мне часто приходят вопросы даже на Facebook и в мессенджеры, и я всегда готова поддержать действительно стоящие проекты и помочь в их реализации.

Одной из проблем экологии в городе является то, что мы не можем перейти на «зеленую» энергетику, так как это невыгодно. Но в связи с тем, что сейчас страна работает над снижением выброса парниковых газов, нам необходимо пересмотреть стоимость нашей энергетики с целью ее увеличения, чтобы в дальнейшем перейти на более экологически чистые источники. Не могу сказать, что в Новосибирске можно реализовать все возможности «зеленой» экономики. К примеру, ветровые мельницы – не наш вариант, а использовать солнечную энергию – реально, так как в Новосибирске достаточно солнечных дней в году.

Также важно отметить, что наш город входит в федеральный проект «Водно-зеленый городской каркас», чтобы ограничить ветра юго-запада Новосибирска для улучшения экологической ситуации и создания экологической среды. Надеюсь, бизнес будет реализовывать больше проектов не только по общепринятым направлениям, но и в том числе по «зеленой» экологии, и в дальнейшем мы сможем их применять в экономике города Новосибирска.