Основатель мужского клуба «Опора» Янис Кайшев – о том, как важно проявлять гражданскую позицию

Мужской клуб – это объединение предпринимателей со схожим мировоззрением, созидательным подходом к жизни и работе. В клубе формируются социально-важные инициативы, в том числе связанные с улучшением городской среды. На данный момент в стадии проектирования и согласования находятся несколько проектов по благоустройству города.

Также наш клуб и сообщество Опоры России озадачено проблемами современной молодежи. Совместно с Российским союзом молодежи мы занимаемся разработкой платформы по трудоустройству студентов и выпускников вузов. Это позволяет решить две социально-значимые задачи – дефицит кадров в сфере малого и среднего бизнеса и трудоустройство молодых специалистов.

Каждый из нас может проявить гражданскую позицию, перестать ждать чего-то от других. Поэтому главный девиз нашего клуба: «Меньше слов – больше дел».

Еще один вопрос, который сегодня стоит очень остро и беспокоит каждого участника нашего сообщества, – это проблема экологии. На последнем собрании клуба как раз поднимались вопросы по заброшенным территориям и свалкам. На наш взгляд, сейчас важно начать формировать культуру экологичного поведения граждан, которая зарождается с раннего возраста и прививается в первую очередь внутри семьи. Уверены, эту инициативу подержат и образовательные учреждения – школы и детские сады.

Проектов очень много. Мы занимаемся их реализацией всей командой. Есть поговорка: «Хочешь идти быстро – иди один, хочешь идти далеко – идите вместе». Мы идем далеко. Мы любим наш город и хотим, чтобы новосибирцы жили здесь в свое удовольствие!