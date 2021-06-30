Элина Бутенко: «Я помогаю женщинам идти к новым целям и мечтам»

Международный инструктор тетахилинга, клинический психолог Элина Бутенко обучает женщин, как оказывать психологическую помощь себе и близким. Ее поддержка позволяет девушкам монетизировать свои таланты и навыки и масштабировать бизнес в инстаграме за счет проработки ограничивающих убеждений, а также применения несложных систем запуска.
В теме онлайн-развития бизнеса Новосибирск заметно отстает от других городов-миллионников. Чтобы исправить эту ситуацию, 20 июня мы проведем женский форум о масштабировании бизнеса через сильное позиционирование личного бренда в онлайн, о креативных продажах и продажах без продаж. Форум пройдет впервые и будет ежегодным. Участников ждут выступления спикеров, которые занимаются таргетом, креативом, продюсированием, психологией. Эксперты расскажут о последних работающих инструментах, трендах, выгодных видах рекламы, о том, почему сегодня «хайповость» на первом месте. Мы дадим четкую схему запуска бизнеса в онлайне, которую можно адаптировать под любой продукт. Мы докажем: имея сто-двести просмотров сторис, можно делать первый миллион.
1 августа стартует онлайн-курс «Пятый элемент эксперта» – о том, как запускать проекты без помощи продюсера, как масштабировать бизнес через инстаграм. На курсе будут прорабатываться блоки, страхи, мешающие достижению успеха. Плюс участницы получат технические знания по системе запускав формате простого пошагового алгоритма. Курс будет интересен и новичкам, и тем, кто уже упаковал свой инстаграм, и тем, кто хочет умножить доходы.
Также я являюсь инструктором тетахилинга – методике по работе с убеждениями. Успешно обучаю этому методу и выдаю сертификаты от международного института Think. После курса девушки получают не только документ эксперта, но и право проводить консультации онлайн и офлайн в любой точке мира. Метод работает через тетасостояние – обычно человек переживает его между сном и бодрствованием. Я объясняю, как тренироваться удерживать работу мозга на тетаволнах для проведения практик. Тетахилинг применяет знания квантовой физики, позволяет использовать скрытые ресурсы мозга. Находясь в тетарежиме, можно напрямую воздействовать на подсознание, выяснять причины, запустившие негативные сценарии и трансформировать негативные убеждения в новые, ресурсные. Эффект от сессий можно сравнить с армией клеток в теле, которые получают команду двигаться к цели.
Среди моих офлайн-проектов, помогающих изменить город к лучшему, – женский клуб, который я создала с двумя подругами. Над ним мы трудимся с целой командой талантливых девушек. Это проект для женщин, которые хотят развиваться, обмениваться бизнес-опытом и качественно отдыхать. Мы проводим шесть встреч в месяц, в том числе бизнес-мероприятия, мастермайнды, благотворительные проекты, организовываем динамичные ивенты, всевозможный экстрим, путешествия и даже массовые походы в оперный театр. У нас есть психолог, который работает с каждой участницей.
Главное, что получают девушки в клубе, – это крылья: мы вместе, а в стае лететь всегда легче, чем по одиночке. Наша миссия – создать ресурсное, осознанное сообщество счастливых самореализованных женщин. Мы показываем, как можно расти быстрее в правильном окружении, ведь окружение – это девяносто процентов успеха. И, конечно, планируем развивать франшизу по всем городам и странам. Скоро уже сотая участница вступит в клуб. Мы хотим подарить юбилейную карту той девушке, которой она действительно нужна, но у нее нет возможности ее приобрести.
@butenko_elina_school, @mrs.elinabutenko, @wom_en_club
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