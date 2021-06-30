Элина Бутенко: «Я помогаю женщинам идти к новым целям и мечтам»

Также я являюсь инструктором тетахилинга – методике по работе с убеждениями. Успешно обучаю этому методу и выдаю сертификаты от международного института Think. После курса девушки получают не только документ эксперта, но и право проводить консультации онлайн и офлайн в любой точке мира. Метод работает через тетасостояние – обычно человек переживает его между сном и бодрствованием. Я объясняю, как тренироваться удерживать работу мозга на тетаволнах для проведения практик. Тетахилинг применяет знания квантовой физики, позволяет использовать скрытые ресурсы мозга. Находясь в тетарежиме, можно напрямую воздействовать на подсознание, выяснять причины, запустившие негативные сценарии и трансформировать негативные убеждения в новые, ресурсные. Эффект от сессий можно сравнить с армией клеток в теле, которые получают команду двигаться к цели.

Среди моих офлайн-проектов, помогающих изменить город к лучшему, – женский клуб, который я создала с двумя подругами. Над ним мы трудимся с целой командой талантливых девушек. Это проект для женщин, которые хотят развиваться, обмениваться бизнес-опытом и качественно отдыхать. Мы проводим шесть встреч в месяц, в том числе бизнес-мероприятия, мастермайнды, благотворительные проекты, организовываем динамичные ивенты, всевозможный экстрим, путешествия и даже массовые походы в оперный театр. У нас есть психолог, который работает с каждой участницей.

Главное, что получают девушки в клубе, – это крылья: мы вместе, а в стае лететь всегда легче, чем по одиночке. Наша миссия – создать ресурсное, осознанное сообщество счастливых самореализованных женщин. Мы показываем, как можно расти быстрее в правильном окружении, ведь окружение – это девяносто процентов успеха. И, конечно, планируем развивать франшизу по всем городам и странам. Скоро уже сотая участница вступит в клуб. Мы хотим подарить юбилейную карту той девушке, которой она действительно нужна, но у нее нет возможности ее приобрести.

@butenko_elina_school, @mrs.elinabutenko, @wom_en_club