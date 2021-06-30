Юрий Петухов: «Решение экологических проблем – одна из основных задач, стоящих перед органами власти»

При обсуждении вопроса будущего города и области нельзя не затронуть тему медицины, как одну из самых значимых. Безусловно, пандемия коронавируса стала беспрецедентным в истории вызовом для системы управления региона, подчеркнув важность задач защиты жизни и здоровья людей. Благодаря целому комплексу мер нам удалось стабилизировать ситуацию, и сегодня мы возвращаемся к нормальному ходу жизни, продолжаем плановую работу.

Все это время к сфере медицины было приковано повышенное внимание государства и общества, что в итоге позволило региону получить новые возможности для улучшения системы. Самый наглядный пример – решение о строительстве в регионе современного инфекционного госпиталя на пятьсот мест. Также Новосибирская область приступила к реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения региона до 2025 года. Программой предусмотрены строительство, реконструкция и капитальный ремонт сорока объектов здравоохранения, дополнительное оснащение медицинских организаций более чем 400 автомобилями, почти 2300 единицами оборудования, в том числе «тяжелого».

В Новосибирске стартовали работы по строительству поликлиник на принципах государственно-частного партнерства. До конца 2022 года в городе появятся семь современных медицинских учреждений в крупных развивающихся жилмассивах и там, где требуются дополнительные мощности. В регионе исполняется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». Открываются Центры амбулаторной онкологической помощи. К 2024 году на территории медсанчасти № 25 планируется построить современный онкологический диспансер.

На здоровье нации также серьезно влияет экология. Решение экологических проблем – одна из основных задач, стоящих перед органами власти, предусмотренная в том числе нацпроектом «Экология». Актуальность повестки растет, растет и запрос общества к государству, а государства – к бизнесу. Эта тема сегодня не просто на слуху: современный бизнес не сможет иметь будущего, не поставив в приоритет вопрос защиты окружающей среды.

На мой взгляд, основные методы эффективного взаимодействия власти и бизнеса в сфере экологии – это, в первую очередь, ответственность компании: внедрение экологичных мер ведения бизнеса и производства, соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, а также совместная работа над совершенствованием законодательной базы. Мы регулярно совместно с предпринимателями проводим экологические акции: «Сад Памяти», «Вода России», «Сохранение лесов», «ЭкоАктив», экологический фестиваль «Экомир» и другие.

В августе на Международном форуме технологического развития «Технопром-2021» одной из ключевых тем станет «”Зеленая” экономика и качество жизни», где мы обсудим экологические приоритеты России. По итогам форума будут выработаны рекомендации по региональным приоритетам в области экологии и здоровья населения, механизмам их воплощения, согласованию государственных программ и корпоративных стратегий.

Фото: архивы пресс-служб