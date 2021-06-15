Мультибрендовый магазин женской одежды Molto Bello – шопинг по-итальянски

Molto Bello представляет одежду и аксессуары от итальянских дизайнеров. Коллекция сезона SS2021 пестрит яркими красками, а модели отвечают последним фэшн-тенденциям.

Платья, блузы, юбки, брюки, джинсы, пиджаки, костюмы, верхняя одежда, аксессуары – с Molto Bello так просто разнообразить гардероб и собрать множество образов. При этом ассортимент магазина подходит и для юных барышень, и для состоявшихся дам.

Molto Bello выбирают женщины, которые желают выглядеть стильно, стремятся к комфорту и одновременно следуют последним модным тенденциям. В одежде от Molto Bello каждая неотразима!

Советская ул., 8, @moltobello_nsk