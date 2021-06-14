Бегом в койку! Благодаря матрасам от бренда KOYKA сон будет действительно крепким

Всем известно, что спать нужно не менее восьми часов, однако важно не только, как долго человек почивал, но и насколько комфортным был его отдых. Для качественного сна необходим матрас, оптимально соответствующий состоянию здоровья конкретной персоны, возрасту, привычкам и другим особенностям.

KOYKA производит матрасы разной степени жесткости – для детей и взрослых, анатомические, а также премиального класса. Опираясь на анализ рынка и клиентские запросы, компания выпускает модели, отвечающие самым высоким требованиям, а также готова предложить «свободный» состав матраса – с наполнителем по желанию заказчика. Кроме того, KOYKA производит кровати, одеяла, подушки (в том числе и с «эффектом памяти»), наматрасники, постельное белье и другие аксессуары для сна.