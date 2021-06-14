Бегом в койку! Благодаря матрасам от бренда KOYKA сон будет действительно крепким

В июле KOYKA исполняется пять лет. За это время специалисты компании, созданной «с нуля» в Новосибирске, обеспечили здоровым и сладким сном более семидесяти тысяч человек по всей стране.
Всем известно, что спать нужно не менее восьми часов, однако важно не только, как долго человек почивал, но и насколько комфортным был его отдых. Для качественного сна необходим матрас, оптимально соответствующий состоянию здоровья конкретной персоны, возрасту, привычкам и другим особенностям.
KOYKA производит матрасы разной степени жесткости – для детей и взрослых, анатомические, а также премиального класса. Опираясь на анализ рынка и клиентские запросы, компания выпускает модели, отвечающие самым высоким требованиям, а также готова предложить «свободный» состав матраса – с наполнителем по желанию заказчика. Кроме того, KOYKA производит кровати, одеяла, подушки (в том числе и с «эффектом памяти»), наматрасники, постельное белье и другие аксессуары для сна.
По словам основателя и соучредителя компании Александра Бордашевича, вся продукция изготавливается и реализуется на собственных площадях KOYKA – от швейного цеха до брендовых магазинов. В настоящее время производство расширяется и переезжает в новое, более просторное, помещение. А это значит, что количество сладко спящих каждую ночь людей увеличится.
Светлановская ул., 50, ул. Галущака, 2а, пр. Дзержинского, 1/4, тел. (953) 773-8472, koyka-sib.ru, @koyka_rus
Текст: Софья Колотова
Фото: архивы пресс-служб
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