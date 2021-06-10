Кожаных дел мастер. Ксения Ищенко создает уникальные изделия из натуральной кожи премиального качества

Первую кожаную сумку Ксения Ищенко сшила для себя, когда не смогла найти в магазинах модель, которая бы на сто процентов подошла ей по удобству и дизайну. Так в Новосибирске появился новый бренд аксессуаров. Сегодня мастер создает не только сумки, но и ремни, портмоне, кардхолдеры и другие изделия из кожи. При этом работает не только на заказ, но и предлагает товары «в наличии».

Каждый этап процесса – от эскиза до конечного результата – это полностью ручная работа. Дизайн изделий разрабатывается индивидуально, с учетом пожеланий клиента, а при их создании используется исключительно премиальная натуральная кожа и качественная фурнитура.

@kseniakozha