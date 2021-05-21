Студия Body Care: фигура мечты станет реальностью

Массаж на аппарате B-flexy помогает избавиться от целлюлита, уменьшить объемы тела и снизить вес. Под воздействием вакуума происходит стимуляция кожи и, как следствие, начинается процесс расщепления жировых отложений. При этом целостность кожного покрова не нарушается, а значит, процедура абсолютно безопасна. Вакуумный массаж также показан при болях в спине и шейном отделе, растяжении связок, заживлении шрамов и рубцов в послеоперационный период. Процедура B-flexy улучшает кровообращение, усиливает лимфоток, улучшает общее самочувствие. Массаж проводится по специальному многоразовому костюму, который защищает кожу и выполняет гигиеническую функцию.
Для знакомства с аппаратом B-flexy студия Body Care предлагает пробный сеанс массажа всего за 490 рублей продолжительностью в тридцать минут. Стоимость костюма – 700 рублей. Вакуумный массаж на аппарате B-flexy – идеальный вариант для всех, кто мечтает о стройном, подтянутом, здоровом теле.
Салон Body Care предлагает и другие услуги, такие как лазерная эпиляция, криолиполиз, перессотерапия, RF-лифтинг, кавитация, коллагенотерапия, ручной массаж и массаж лица.
ул. Фрунзе, 20, тел. (923) 101-3999, (913) 469-4899, @bodycare_nsk
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