Студия Body Care: фигура мечты станет реальностью

Для знакомства с аппаратом B-flexy студия Body Care предлагает пробный сеанс массажа всего за 490 рублей продолжительностью в тридцать минут. Стоимость костюма – 700 рублей. Вакуумный массаж на аппарате B-flexy – идеальный вариант для всех, кто мечтает о стройном, подтянутом, здоровом теле.

Салон Body Care предлагает и другие услуги, такие как лазерная эпиляция, криолиполиз, перессотерапия, RF-лифтинг, кавитация, коллагенотерапия, ручной массаж и массаж лица.

ул. Фрунзе, 20, тел. (923) 101-3999, (913) 469-4899, @bodycare_nsk