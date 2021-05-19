Tropical Queen – экзотические фрукты, созревшие под жарким тропическим солнцем

Компания комплектует фрукты в корзины и коробки разных размеров. В ассортименте Tropical Queen есть и готовые варианты, и наборы, которые клиент собирает по собственному вкусу. Можно выбрать исключительно экзотику – джекфрут, гуанабану, манго, дуриан, питахайю, рамбутан, кокос, гранадиллу, или заказать набор-микс большего объема, когда тропические плоды дополняют отборные сезонные фрукты – виноград, гранаты, цитрусовые.