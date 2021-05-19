Tropical Queen – экзотические фрукты, созревшие под жарким тропическим солнцем

Манго, дуриан, питахайя, рамбутан, гранадилла – яркие экзоты украсят стол и станут замечательным презентом для гурманов.
Компания Tropical Queen доставляет в Новосибирск диковинные плоды напрямую из Таиланда, Вьетнама и Доминиканы. Фрукты из жарких стран вкуснее и полезнее своих собратьев из супермаркетов, ведь они успели дозреть под жарким тропическим солнцем.
Компания комплектует фрукты в корзины и коробки разных размеров. В ассортименте Tropical Queen есть и готовые варианты, и наборы, которые клиент собирает по собственному вкусу. Можно выбрать исключительно экзотику – джекфрут, гуанабану, манго, дуриан, питахайю, рамбутан, кокос, гранадиллу, или заказать набор-микс большего объема, когда тропические плоды дополняют отборные сезонные фрукты – виноград, гранаты, цитрусовые.
По запросу частных и корпоративных клиентов компания добавляет в наборы специи, сухофрукты и аутентичную косметику. В Tropical Queen учитывают все нюансы при формировании заказа, великолепно его оформляют и по запросу клиента вкладывают пожелание в письменном виде.
пр. Димитрова, 12, тел. (923) 190-9797, @tropicalqueen_nsk
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