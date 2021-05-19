ID SVET – световые сценаристы, которые создают атмосферные интерьеры

Специалисты компании предлагают оригинальные светильники, люстры, лампы, а при необходимости изготавливают актуальные модели на заказ.
Грамотно подобранные светильники задают общий тон интерьеру. С помощью света можно «поиграть» с размерами помещений, подчеркнуть их назначение, привлечь внимание к отдельным деталям обстановки. Однако большинство производителей делают ставку на стандартные решения, в то время как клиенты и дизайнеры интерьеров всегда находятся в поиске необычных вариантов.
Профессионалы компании ID SVET предлагают оригинальные светильники, люстры, лампы, споты, а при необходимости готовы изготовить актуальные модели на заказ. Собственная производственная линия ID Line – одно из важнейших направлений работы. Например, для фестиваля «Дизайн без границ», который проходил в рамках Siberian Building Week 2021, компания создала светильник по эскизу дизайнеров Аси Титаер и Натальи Софроновой.
Люстры и светильники ID SVET объединяют передовые тренды моды и достижения технического прогресса. Уникальность каждого проекта, индивидуальный подход, новые интересные решения – философия ID SVET. Креативный подход отражает и слоган компании – «La storia della tau immaginazione», что в переводе с итальянского означает «История вашего воображения».
тел. (913) 396-2096, id-svet.ru, @id.svet
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