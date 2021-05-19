ID SVET – световые сценаристы, которые создают атмосферные интерьеры

Грамотно подобранные светильники задают общий тон интерьеру. С помощью света можно «поиграть» с размерами помещений, подчеркнуть их назначение, привлечь внимание к отдельным деталям обстановки. Однако большинство производителей делают ставку на стандартные решения, в то время как клиенты и дизайнеры интерьеров всегда находятся в поиске необычных вариантов.