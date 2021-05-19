Наращивание ресниц в Oko Lash подарит взгляд на миллион

В Oko Lash наращивание ресниц занимает всего полтора-два часа, а гарантия на результат составляет три недели. Такими «бонусами» может похвастаться далеко не каждая студия моделирования взгляда в Новосибирске. За четыре года мастера Oko Lash выполнили наращивание более четырех тысяч раз, подарив каждой клиентке уверенность, что ресницы будут носиться до пяти недель. Также в студии оказывают услуги по оформлению и окрашиванию бровей, ламинированию бровей и ресниц. И еще несколько аргументов «за»– приятные бонусы после процедуры, скидка в триста рублей для новых клиентов и удобная парковка.

Каменская ул., 55, тел. (913) 060-8174, @oko_lash_nsk