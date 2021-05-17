Арт-пространство для всей семьи «Вандер Пунш» – праздники «под ключ»

«Вандер Пунш» предлагает организацию праздников «под ключ».

«Вандер Пунш» – это:

– современное пространство площадью двести квадратных метров (вместимость – до шестидесяти гостей);

– локация для детских дней рождения и подростковых вечеринок в любом формате;

– площадка для проведения мастер-классов по расписанию;

– игровая зона с лабиринтом, которая при необходимости закрывается шторой;

– опытные аниматоры и ведущие;

– система блэкаут на панорамных окнах;

– королевский трон для фотосессий;

– музыкальное оборудование, проектор;

– потрясающие костюмы и ростовые куклы: даже взрослого человека они заставят поверить в сказку!

«Вандер Пунш» – это арт-пространство для всей семьи, где гости чувствуют себя как дома!

ул. 1905 года, 85/3, тел. (952) 930-7026, @wonder_punsh

Фото: архивы пресс-служб