Арт-пространство для всей семьи «Вандер Пунш» – праздники «под ключ»

В центре Новосибирска открылась уютная площадка для проведения ивентов.
«Вандер Пунш» предлагает организацию праздников «под ключ».
«Вандер Пунш» – это:
– современное пространство площадью двести квадратных метров (вместимость – до шестидесяти гостей);
– локация для детских дней рождения и подростковых вечеринок в любом формате;
– площадка для проведения мастер-классов по расписанию;
– игровая зона с лабиринтом, которая при необходимости закрывается шторой;
– опытные аниматоры и ведущие;
– система блэкаут на панорамных окнах;
– королевский трон для фотосессий;
– музыкальное оборудование, проектор;
– потрясающие костюмы и ростовые куклы: даже взрослого человека они заставят поверить в сказку!
«Вандер Пунш» – это арт-пространство для всей семьи, где гости чувствуют себя как дома!
ул. 1905 года, 85/3, тел. (952) 930-7026, @wonder_punsh
Фото: архивы пресс-служб
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