Зеркала с подсветкой Dekoiz украшают квартиры и дома по всей Сибири

Новосибирский производитель зеркал Dekoiz не нуждается в представлении. В ассортименте компании представлены модели с LED-подсветкой, зеркала в рамах в наличии и под заказ. До конца мая Dekoiz дарит скидку пятнадцать процентов на три трендовые модели с подсветкой: «Диана», «Гэлакси» и «Наталья».