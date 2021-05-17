Зеркала с подсветкой Dekoiz украшают квартиры и дома по всей Сибири

Их изготавливают, используя бельгийское полотно с серебряным напылением.
Новосибирский производитель зеркал Dekoiz не нуждается в представлении. В ассортименте компании представлены модели с LED-подсветкой, зеркала в рамах в наличии и под заказ. До конца мая Dekoiz дарит скидку пятнадцать процентов на три трендовые модели с подсветкой: «Диана», «Гэлакси» и «Наталья».
С Dekoiz зеркало в ванной включается в одно касание и не запотевает, а по желанию клиента любая модель может быть оснащена часами. Стильные и качественные изделия производят с использованием немецкого пластика и бельгийского полотна с серебряным напылением.
Коридор, ванная, гардеробная, спальня – «зеркальный тренд» проник во все комнаты современного пространства. И уже сегодня десятки домов и квартир по всей Сибири украшают зеркала от Dekoiz.
тел. (383) 380-2900, dekoiz.ru, @zerkala_dekoiz
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