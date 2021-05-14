«АкваРоса» – сила соленых озер Алтая

Когда доступ к зарубежным морским курортам закрыт, самое время вспомнить о богатствах родной природы. Новосибирская компания «АкваРоса» при поддержке ученых Академгородка создала линейку солевых спреев и растворов на основе целебной рапы озер Алтая.

Озерная соль обладает мощным составом минералов, которые восстанавливают слизистую, снимают воспаление и отек. Средства «АкваРоса» помогают взрослым и детям справляться с затяжными и частыми ОРВИ, тонзиллитом, аденоидами и аллергическими ринитами.

Не является лекарственным средством.

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