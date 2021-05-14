Стильное детство. Sz Kids – одежда, в которой комфортно расти

Натуральные материалы обладают «дышащим» эффектом, поэтому ребенку комфортно в такой одежде. Sz Kids отдает предпочтение корейскому, польскому, американскому и турецкому хлопку, а также сочетанию хлопка с фатином.

Основатель бренда Ксения Бабич следит за трендами и, руководствуясь принципом «дети достойны самого лучшего», создает модные луки для мальчишек и девчонок. Актуальные модели, интересные сочетания – Sz Kids помогает формировать вкус с самого детства.

@sz_kids