Немецкий бренд LR представляет «Бьюти-эликсир 5 в 1»

Красота и молодость напрямую зависят от состояния организма. Один из помощников, который способен повлиять на эти «показатели» – «Бьюти-эликсир 5 в 1» от немецкого бренда LR. Препарат решает пять основных задач: сокращает количество морщин, делает кожу чистой и здоровой, ногти – крепкими, а тело – упругим, уменьшает целлюлит, дарит волосам блеск и силу.

«Бьюти Эликсир 5 в 1» – это ежедневная порция красоты и молодости

Благодаря инновационному составу эликсир активизирует процессы восстановления красоты и молодости. Активный комплекс содержит пептиды, коллаген, гиалуроновую кислоту, цинк, медь и девять важных витаминов. Профилактический комплекс включает алоэ вера и натуральные экстракты, которые защищают организм от старения и вредного воздействия внешней среды. «Бьюти Эликсир 5 в 1» – ежедневная порция красоты и молодости.

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