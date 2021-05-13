Wellness-центр «Талисман» – идеальная фигура за пять шагов

«Талисман» предлагает обрести формы мечты всего за пять шагов. Во-первых, выбрать надежное оборудование, эффективность которого подтверждено клиническими исследованиями и заключением специалистов. Во-вторых, убедиться, что в салоне работают грамотные специалисты-операторы, строго соблюдающие протоколы. Три дальнейших шага – полная ответственность клиента. Важно придерживаться частоты посещений (не делать длительных перерывов между процедурами!), следовать рекомендациям по питанию (например, не принимать пищу за пару часов до и после сеанса), а при необходимости – и рекомендациям по постпроцедурному периоду.

Одна из наиболее эффективных методик коррекции фигуры – радиолифтинг. В wellness-центре «Талисман» для проведения радиочастотной терапии используется аппарат Reaction (VIORA, Израиль). Он объединяет технологию CORE с вакуумным воздействием на кожу, что позволяет направлять радиоволну на контролируемую глубину от одного до трех сантиметров и получить липолитический, антицеллюлитный или лифтинг-эффект.

В wellness-центре «Талисман» можно обрести фигуру мечты без диет и тренировок

Принцип работы аппарата Reactionоснован на воздействии высокочастотного электрического поля. Благодаря прогреву кожи и подкожно-жировой клетчатки до сорока двух градусов, стимулируется работа фибробластов, ускоряется метаболизм. Это высокозатратные процессы, энергию для которых организм получает из жировых клеток. По сути, RF-лифтинг запускает липолитический механизм. Однако свободную энергию, которая появляется в крови, необходимо утилизировать. Для этих целей идеально подходит физическая нагрузка или ее имитация с помощью дополнительных процедур.

Программу коррекции фигуры можно усилить и другими методиками wellness-центра «Талисман», в том числе сеансами LPG, Starvac, микротоковой и прессотерапии, мануальными массажными техниками, тепловыми процедурами, обертываниями и так далее. Комплексный подход позволяет получить максимальный результат и обрести фигуру мечты без изнуряющих диет и выматывающих тренировок.

ул. Федосеева, 2, тел. (383) 203-9440, wellness-talisman.ru

Фото: архивы пресс-служб