Съедобные букеты от студии «Патиссон» – подарок 2 в 1: красота цветов и вкусное угощение

Студия подарков со вкусом «Патиссон» создает композиции из фруктов, сладостей, орехов, сухофруктов, цветов и даже мясных продуктов. Это отличная альтернатива цветочным букетам: такие композиции всегда находятся в центре внимания, вызывают восторг и дарят незабываемые эмоции.

Букет от «Патиссон» может быть как самостоятельным подарком, так и дополнением к нему. Каждая композиция создается с любовью и с учетом пожеланий заказчика, а также пола, возраста, интересов получателя. Заказать подарок с доставкой по Новосибирску можно из любой точки мира. Букеты от «Патиссон» никого не оставят равнодушными.

тел. (913) 206-3212, vk.com/patissonbuket, @patissonbuket.nsk