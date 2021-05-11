Топовые чипсы из фруктов и ягод станут идеальным ПП-перекусом

Для их производства используются только отборные свежие плоды.
TOP CHIPS – это фруктовые чипсы и экоснеки без сахара и добавок для быстрого, здорового и вкусного перекуса. Четыре причины выбрать TOP CHIPS.
Во-первых, сушка фруктов и ягод происходит на новозеландском оборудовании при низких температурах. Это позволяет сохранить до девяноста семи процентов биологически ценных веществ, витаминов и ферментов. Сухие продукты остаются «живыми»!
Во-вторых, качественная упаковка защищает продукцию от пыли и влаги и увеличивает срок хранения чипсов до шести месяцев.
В-третьих, компания имеет собственное производственное помещение, что позволяет предлагать качественный, сертифицированный продукт по доступным ценам.
В-четвертых, для производства чипсов используются только отборные свежие фрукты и ягоды.
TOP CHIPS идеально брать с собой в дорогу или на работу – достаточно положить легкий пакетик в сумочку. А заказать продукцию можно как через инстаграм компании, так и на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Организация открыта к сотрудничеству с кофейнями, салонами красоты, детскими учреждениями.
тел. (913) 718-9401, @top_chips_nsk
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