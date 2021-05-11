Топовые чипсы из фруктов и ягод станут идеальным ПП-перекусом

TOP CHIPS – это фруктовые чипсы и экоснеки без сахара и добавок для быстрого, здорового и вкусного перекуса. Четыре причины выбрать TOP CHIPS.

Во-первых, сушка фруктов и ягод происходит на новозеландском оборудовании при низких температурах. Это позволяет сохранить до девяноста семи процентов биологически ценных веществ, витаминов и ферментов. Сухие продукты остаются «живыми»!

Во-вторых, качественная упаковка защищает продукцию от пыли и влаги и увеличивает срок хранения чипсов до шести месяцев.