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Шары от Balloon_Rabbit в два счета дарят ощущение праздника

Команда компании создает эксклюзивное оформление из прочных воздушных шаров, разнообразных по цветовой гамме и размеру.

Латексные, гелиевые, фольгированные, в форме цифр и фигур, с конфетти – яркие композиции из шаров от Balloon_Rabbit в два счета дарят ощущение праздника. Для особых случаев в ассортименте компании есть «ходячие» шары и брендированные варианты.

Для особых случаев в ассортименте компании есть «ходячие» и брендированные шары

За годы работы Balloon_Rabbit заслужили репутацию надежных и ответственных исполнителей. Команда компании создает эксклюзивное оформление из прочных и надежных воздушных шариков, разнообразных по размеру, цветовой гамме. А благодаря наличию собственного транспорта, доставка осуществляется по Новосибирску точно в срок.

ул. Ленина, 12, тел. 8(903) 900-6969, balloon54.ru, @balloon_rabbit

Фото: архивы пресс-служб

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