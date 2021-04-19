Шары от Balloon_Rabbit в два счета дарят ощущение праздника

Команда компании создает эксклюзивное оформление из прочных воздушных шаров, разнообразных по цветовой гамме и размеру.
Латексные, гелиевые, фольгированные, в форме цифр и фигур, с конфетти – яркие композиции из шаров от Balloon_Rabbit в два счета дарят ощущение праздника. Для особых случаев в ассортименте компании есть «ходячие» шары и брендированные варианты.
За годы работы Balloon_Rabbit заслужили репутацию надежных и ответственных исполнителей. Команда компании создает эксклюзивное оформление из прочных и надежных воздушных шариков, разнообразных по размеру, цветовой гамме. А благодаря наличию собственного транспорта, доставка осуществляется по Новосибирску точно в срок.
ул. Ленина, 12, тел. 8(903) 900-6969, balloon54.ru, @balloon_rabbit
Фото: архивы пресс-служб
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