Bonds You – вещи не для всех

Логотип BY – это символ дорогой, качественной, солидной одежды.
Как Lada отличается от BMW, так и сибирский бренд одежды Bonds You отличается от других марок. Это совершенно другой уровень! На производстве используются качественные, натуральные ткани, которые при правильном уходе долго сохраняют презентабельный внешний вид. Швеи кропотливо работают над каждой строчкой, после чего готовое изделие проходит несколько этапов контроля качества. И, наконец, курьеры бесплатно доставляют заказы по всей России и тем самым экономят время и силы клиента.
Логотип BY – это символ дорогой, качественной, солидной одежды премиального уровня. В наличии всегда есть как классические модели, так и модели в стилях кэжуал и спорт, а при необходимости костюм отошьют по индивидуальным меркам с учетом пожеланий клиента. Приятные бонусы – гарантия один год и сервисное обслуживание после покупки.
Да, Bonds You – одежда не для всех: бренд объединяет успешных, целеустремленных и уверенных в себе людей, которые позволяют себе только самое лучшее.
Советская ул., 55, bondsyou54.ru, @bondsyou
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