Финские гриль-беседки от Arctic Finland станут уютным пространством для дружеских посиделок

Гриль-беседки от финской компании Arctic Finland обеспечивают комфорт в любую погоду — согревают зимой и укрывают от жары летом, благодаря особой технологии сборки и эффективной системе вентиляции. Теплые и уютные гриль-домики Victoria-9 станут изящным украшением сада и подарят ощущение близости к природе. Беседка рассчитана на десять человек и подходит, как для душевных дружеских посиделок, так и для уединенного отдыха.

Комплект поставки: готовые стеновые элементы со встроенными окнами, кровельная система Katepal, гриль-установка с кронштейнами и вытяжкой, сковорода для гриля, диванные подушки, занавески, чайник и вешалки для одежды. Сборка, установка и доставка по Новосибирску – бесплатно.

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