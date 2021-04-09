Бижутерия премиум-класса Shallows от дизайнера Нади Вовченко

При создании трендовых украшений основатель и дизайнер бренда Shallows Нади Вовченко вдохновляется работами известных марок мирового уровня Bottega Veneta, Balenciaga, Ambush, Luis Morais.

Коллекции Shallows отличает премиальное качество: для своих украшений Нади выбирает лучшие материалы – японский бисер, натуральные камни, гипоаллергенную фурнитуру. Все изделия обязательно тестируются перед продажей, поэтому их долговечность не вызывает сомнений.

Каждое украшение создается по индивидуальным меркам, поэтому подвески идеально ложатся в яремную впадину, а браслеты аккуратно охватывают руку. Клиенты бренда отмечают, что изделия Shallows безукоризненно собраны, красиво упакованы и имеют приятный аромат.

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