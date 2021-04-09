Цветы из зефира – букет, который не завянет

Зефирный букет станет незабываемым комплиментом или подарком. Его сложно отличить от композиции из настоящих цветов, ведь каждый лепесток создается индивидуально. В дополнение к потрясающему внешнему виду, зефир обладает нежной, воздушной консистенцией. Он не слишком сладкий, как классический из магазина: идеальный вкус достигается за счет пюре из натуральных фруктов и ягод. Зефирные букеты доступны к заказу в трех размерах. Такой подарок точно никого не оставит равнодушным!

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