Ковры от ARTIZAR станут стильным акцентом любого интерьера

ARTIZAR – это бренд стильных ковров по доступным ценам. Современные принты, актуальные модели – в каталоге компании свыше пяти тысяч вариантов для гостиных, детских и прихожих, а при необходимости дизайн создадут на заказ.

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ул. Ипподромская, 45а, тел. (913) 900-8382, @_artizar_, vk.com/artizar