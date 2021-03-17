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Бренд постельного белья Serenе создает домашний комфорт и делает сон особенно нежным

Концепция Serenе гениально проста. Однотонные цвета идеально сочетаются между собой, что позволяет миксовать детали из разных комплектов, тем самым создавая бесчисленное количество гармоничных комбинаций.

Компания Serenе имеет собственное производство в Новосибирске. Для пошива белья используются высококачественные натуральные ткани приятной фактуры. А упаковывается постельное в тканевые чехлы, которые впоследствии можно носить как остроактуальные сегодня эко-сумки.

тел. (913) 943-4788, serene-home.ru, @bairagdarova_e, @serenehome.ru

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