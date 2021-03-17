Бренд постельного белья Serenе создает домашний комфорт и делает сон особенно нежным

Компания Serenе имеет собственное производство в Новосибирске. Для пошива белья используются высококачественные натуральные ткани приятной фактуры. А упаковывается постельное в тканевые чехлы, которые впоследствии можно носить как остроактуальные сегодня эко-сумки.

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