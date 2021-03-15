Гастрономическое открытие. В новом супермаркете Spar заработал ЗОЖ-отдел «Живое питание»

Проект создан для тех, кто заботится о своем здоровье, хочет прийти к осознанному потреблению, стремится питать и окружать себя максимально натуральными и качественными продуктами. Веганские и сыроедческие блюда, безглютеновая выпечка, красочные фруктовые нарезки, фреши, полезные сладости без сахара, фитнес-меню с высоким содержанием протеина – «Живое питание» приятно удивит поклонников ЗОЖ во всех его проявлениях. Помимо товаров, насыщающих тело, здесь будет представлена экопосуда, бытовая НЕхимия, косметика с маркировками «эко», «био», «органик», «веган».

Важное преимущество проекта – собственное производство, а также лаборатория, где все сырье от поставщиков проходит тщательный контроль. Покупая в «Живом питании» вегетарианские тефтели или шарлотку без глютена, свежеиспеченный гречневый хлеб или йогурт с кусочками манго, можно быть уверенным: за это удовольствие не придется расплачиваться стройностью или здоровьем – оно принесет только пользу.

Супермаркет Spar, ул. Некрасова, 41, @zhivoe_pitanie