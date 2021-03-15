Свадебные платья напрокат в студии «Карамель»: чтобы почувствовать себя принцессой, необязательно тратить серьезную сумму на платье мечты

В студии «Карамель» представлены модели на любой вкус – от лаконичных классических для скромной росписи в загсе до шикарных люксовых с расшитыми корсетами и шлейфами. В комфортной обстановке салона невеста может расслабиться, забыть о предсвадебной суете и насладиться процессом примерки и выбора «того самого» платья.

Угодить невесте непросто, но здесь делают все возможное, чтобы каждая почувствовала себя неотразимой. Раз в два месяца ассортимент пополняется новыми моделями, разработанными специально для салона с учетом последних тенденций свадебной моды. А широкий размерный ряд от тридцать восьмого до пятьдесят восьмого – гарантия того, что корсеты отлично сядут на любые параметры и подчеркнут достоинства фигуры.