Свадебные платья напрокат в студии «Карамель»: чтобы почувствовать себя принцессой, необязательно тратить серьезную сумму на платье мечты

Лучше взять наряд в аренду, сэкономив при этом деньги, время и нервы.
В студии «Карамель» представлены модели на любой вкус – от лаконичных классических для скромной росписи в загсе до шикарных люксовых с расшитыми корсетами и шлейфами. В комфортной обстановке салона невеста может расслабиться, забыть о предсвадебной суете и насладиться процессом примерки и выбора «того самого» платья.
Угодить невесте непросто, но здесь делают все возможное, чтобы каждая почувствовала себя неотразимой. Раз в два месяца ассортимент пополняется новыми моделями, разработанными специально для салона с учетом последних тенденций свадебной моды. А широкий размерный ряд от тридцать восьмого до пятьдесят восьмого – гарантия того, что корсеты отлично сядут на любые параметры и подчеркнут достоинства фигуры.
Забота о платье до и после свадьбы – обязанность студии. Здесь его бережно подготовят к торжеству: отпарят, упакуют в чехол, а после свадьбы выполнят химчистку и реставрацию. Притом без дополнительной оплаты – услуги включены в стоимость проката.
Студия «Карамель» – максимально продуманный сервис, где каждую клиентку окутают вниманием, помогут определиться с выбором и возьмут на себя все организационные вопросы. Прокат свадебных платьев – это современное и удобное решение для невест, которые ценят себя и свое время.
ул. Гребенщикова, 6, @vprokat_sv
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