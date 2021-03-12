Мастера завода Cimier завершили работу над третьей коллекцией швейцарских часов QNETCity

Новая линия посвящена победам в спорте и в бизнесе.
История шестилетнего сотрудничества именитого футбольного клуба Manchester City и его спонсора – международной компании QNET – пополнилась еще одной яркой страницей. Новая коллекция состоит из четырех моделей: кварцевые c механизмом Ronda и механические – с SELLITA.
Корпус часов выполнен из нержавеющей стали 316L, циферблат – сапфировое стекло с антибликовым покрытием. Водонепроницаемость изделий составляет сто метров.
Кварцевые часы имеют диаметр циферблата сорок два и сорок четыре миллиметра, механические – сорок шесть. У моделей QNETCity Watch Gold и QNETCity Automatic Watch-Rose Gold позолоченное PVD-покрытие.
Акцентами на циферблате стали логотип компании и эмблема команды. На обратной стороне выгравировано: «Официальный лицензионный продукт Manchester City FC», на механических также имеется серийный номер изделия – один из 1894 (в 1894 году команда получила свое бессменное название). Упаковка часов выполнена из экологичных материалов, что соответствует ценностям обоих партнеров.
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