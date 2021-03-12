Мастера завода Cimier завершили работу над третьей коллекцией швейцарских часов QNETCity

Акцентами на циферблате стали логотип компании и эмблема команды. На обратной стороне выгравировано: «Официальный лицензионный продукт Manchester City FC», на механических также имеется серийный номер изделия – один из 1894 (в 1894 году команда получила свое бессменное название). Упаковка часов выполнена из экологичных материалов, что соответствует ценностям обоих партнеров.

qnet.net, @qnet_russia