Безинъекционная карбокситерапия в KN Studio разгладит морщины, осветлит пигментные пятна и очистит поры

Метод основан на введении под кожу углекислого газа, благодаря чему происходит восстановление ее жизненно-важных функций и внутриклеточного дыхания. В KN Studio процедура выполняется без инъекций, а значит, абсолютно безболезненно.

Принцип «работы» карбокситерапии основан на взаимодействии тканевой маски и геля с активными компонентами. В результате этого «союза» образуется углекислый газ, который глубоко проникает в дерму, что, в свою очередь, стимулирует образование кислорода – кожа начинает дышать. Благодаря этой процедуре морщины разглаживаются, повышается тонус и эластичность кожи, осветляются пигментные пятна, очищаются и сужаются поры. Карбокситерапия прекрасно подходит для лечения купероза и розацеа.

Профилактический курс составляет четыре-пять процедур с периодичностью один раз в неделю. Терапевтический – восемь десять процедур один-два раза в неделю. По акции стоимость одного сеанса составляет 1800₽ вместо 2500₽. Цены в KN Studio настолько привлекательны, что не остается никаких вариантов, кроме как срочно записаться к косметологу.

ул. Дуси Ковальчук, 270/3, тел.(383) 263-7133, @knstudio_, @knkosmetolog