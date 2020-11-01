Голосование за участниц трансформационного реалити-шоу о женщинах «Эффект Бабочки»

«Собака.ru» представляет специальный проект, посвященный телевизионному трансформационному реалити-шоу о женщинах «Эффект Бабочки».

У вас есть уникальный шанс выбрать свою победительницу среди девятнадцати участниц! Девушка, набравшая наибольшее количество, голосов станет победительницей по версии «Собака.ru» и получит специальный приз на финальном шоу, которое пройдет 13 ноября в барном квартале «Блаблабар»!

Приобрести билет можно на сайте и насладиться финальным шоу лично.

Знакомьтесь с девушками, голосуйте и следите за обновлениями!