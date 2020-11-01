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Голосование за участниц трансформационного реалити-шоу о женщинах «Эффект Бабочки»

«Собака.ru» представляет специальный проект, посвященный телевизионному трансформационному реалити-шоу о женщинах «Эффект Бабочки».

У вас есть уникальный шанс выбрать свою победительницу среди девятнадцати участниц! Девушка, набравшая наибольшее количество, голосов станет победительницей по версии «Собака.ru» и получит специальный приз на финальном шоу, которое пройдет 13 ноября в барном квартале «Блаблабар»!

Приобрести билет можно на сайте и насладиться финальным шоу лично.

Знакомьтесь с девушками, голосуйте и следите за обновлениями!

  • Светлана Салтыкова

    Мила Панферова @radamilada
     «Пришла на проект за новыми эмоциями и знаниями, а в итоге получаю полную перезагрузку всей своей жизни! Осталось только пристегнуть ремни! Взлетаю!»
    Фото: Светлана Салтыкова

  • Светлана Салтыкова

    Татьяна Корбанова @tane4ka_korbanova
    «Пришла на проект исполнить свою мечту участвовать в телевизионном шоу! В результате их исполнилось гораздо больше. Есть мечта? Беги к ней!»
    Фото: Светлана Салтыкова

  • Светлана Похилько @svetusikangel   
    «Я пришла на проект, чтобы получить положительную женскую энергию и познакомиться с новыми интересными людьми, и я не ошиблась, проект «Эффект Бабочки» дал мне намного больше.  Я счастлива, что являюсь участницей великого начала со стопроцентным продолжением!»
    Фото: Светлана Салтыкова

  • Ева @evalution.of.butterfly
    «Уважение — это незыблемая величина в списке моих личных ценностей. Проект напомнил и укрепил меня в этой мысли»
    Фото: Светлана Салтыкова

  • Юлия Сигачева @ms.julietta222
    «Пришла на проект, чтобы справиться со своими страхами, а проучила вообще новый виток развития в своей жизни!»
    Фото: Светлана Салтыкова

  • Алена Букатова @ bukatova_lenaa
    «Для меня этот проект завершающий, как некая точка. Завершение жизненного этапа, когда локус внимания направлен в себя и многие ответы ищешь в себе. Я закрываю эту дверь под названием „Самопознание. Развитие. Принятие“. И иду дальше. Для меня этот проект созидающий, созидающий меня, полную отваги быть собой» 
    Фото: Светлана Салтыкова

  • Элеонора Семенова @ela.semenova 
    «Пришла на проект „на людей посмотреть, себя показать“, получила уйму новых знакомств и полезных знаний»
    Фото: Светлана Салтыкова

  • Анастасия Титова @___nt95 
    «Пришла на проект за новым телом, а приобрела намного больше. Веру в себя, понимание своих сил и принятие той, какая я сейчас»
    Фото: Светлана Салтыкова

  • Мария Илизарова @mani_kosha
    «На проект пришла чтобы вернуть Себя Себе и пробудиться, стать живой, настоящей, трепетной, чувственной и чувствующей женщиной. Позволить своему разуму выйти за рамки представлений о самой себе. Быть счастливой здесь и сейчас, в моменте, не откладывая жизнь на потом»
    Фото: Светлана Салтыкова

  • Ольга Абубикерова @olgafrolovafitness
    «Я пришла на проект чтобы внести в свою жизнь больше новых ярких красок, событий, встретить новых интересных людей, лучше понять себя, полюбить еще больше. Получается, практикую, продолжение следует... А почему бы и да!»
    Фото: Светлана Салтыкова

  • Светлана Чупракова @chuprakova4332       
    «„Если вы перестали узнавать, что-то новое — это значит, что либо умерла сфера, в которой вы работаете, либо вы“,  — сказал Ноам Хомский. Поэтому проект — это прежде всего знания. По окончании его я определилась с новыми путями своего развития»
    Фото: Светлана Салтыкова

  • Анастасия Довмат @_missis.anasteishan
    «Пришла, за возможностями, изменить свое завтра, начать жить, приобрести крылья. А меня еще и научили летать! Теперь знаю ответ на вопрос «Кто я?», осуществляю свои мечты, счастлива в моменте, здесь и сейчас»
    Фото: Светлана Салтыкова

  • Марья Калганова @mis_missa000777
    «Не бойтесь пробовать новое и говорить себе да! Возможно, судьба прямо за дверью, стоит только открыть»
    Фото: Светлана Салтыкова

  • Алина Потемина @Alinapotemina
    «Пришла на проект побороть свой страх публичных выступлений и камеры. В итоге удалось не только побороть страхи взглянув им в лицо, но и узнать, как это жить без страхов сомнений, ложных убеждений, а жить на полную катушку с МАХимальным удовольствием от всего происходящего вокруг. Ну и благодаря проекту мои самые сокровенные мечты и желания начали сбываться»
    Фото: Светлана Салтыкова

  •  Ирина Ионина @lira_i1978
    «Пришла на проект поднять самооценку и выйти из зоны комфорта. Было нелегко! Но благодаря наставникам и таким многогранным участницам прохожу сумасшедшую трансформацию! И это только начало!!!»
    Фото: Светлана Салтыкова

  • Любовь Тур @Ljubov.tur
    «Завораживал голубой экран... мне всегда было интересно, как это стоять перед камерой, быть актрисой, моделью... Благодаря участию в проекте моя мечта воплотилась в жизнь! Я смогла примерить все образы. Но это не все! Я нашла новых друзей, а также приобрела новый опыт и знания. Мой девиз: возможно все, на невозможное лишь требуется больше времени»
    Фото: Светлана Салтыкова

  • Ирина Мерц @irina_mertz  
    «Пришла на проект избавиться от комплексов, научиться принимать и любить себя. На проекте нашла невероятную поддержку от участниц и наставников, поняла, в чем именно моя проблема и как начать с ней справляться»
    Фото: Светлана Салтыкова

  • Лидия Титова @la_dy_li_da
    «Пришла на проект изменить себя как внутренне, так и внешне. И знаете, я считаю, что у меня это получилось! Я полна энергии и уверена в себе!»
     Фото: Алексей Яковенко

  • Ирина Носик @irina.nosik 
    «Когда я пришла на проект, я прибывала в меланхоличном состоянии, не возлагая больших надежд на предстоящие мне испытания. Я не могла и подумать, что так проникнусь атмосферой творчества, созидания, креатива и дружественной атмосферой команды и участниц! Я очень признательна создателям проекта, команде, наставникам и благодарна судьбе, что попала на этот праздник жизни и создала лучшую версию себя!»
    Фото: Алексей Яковенко 

Екатерина Филиппова,
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