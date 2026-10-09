Фестиваль в «Раковарне»

3 октября в новосибирской «Раковарне» было по-настоящему жарко! Здесь прошёл РАКТОБЕРФЕСТ — праздник раков, живой музыки и отличного настроения!

Гостей ждали вкуснейшие раки, пенное, зажигательная живая музыка, море эмоций и щедрые подарки. В этот вечер разыграли 30 литров пенного, депозиты в «Раковарню» и подарки от партнёров!

Главным событием стал первый Кубок по скоростной чистке раков. Азарт, громкая поддержка болельщиков, дух соперничества и яркие эмоции сделали этот конкурс настоящим украшением вечера!

РАКТОБЕРФЕСТ объединил всё, за что гости любят «Раковарню»: вкусную еду, дружескую атмосферу, отличную компанию и умение веселиться от души.

И, кажется, у Новосибирска появилась ещё одна добрая традиция — собираться вместе, чтобы вкусно есть, громко смеяться и создавать незабываемые воспоминания!