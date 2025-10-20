Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Всемирный день борьбы с раком молочной железы

15 октября в доме практик «Amaya» прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с раком молочной железы. 
Невероятный вечер, полный тепла, вдохновения и заботы о женском здоровье. На котором собрались лучшие спикеры – говорили не только о важной теме рака молочной железы, но и о гармонии тела и души, о том,  как важно находить баланс между работой, семьей красотой и главным ресурсом – своим здоровьем.   Главная цель – не просто напомнить о страшной болезни, а донести одну простую и жизненно важную мысль: …рак молочной железы излечим, но решающее значение имеет ранняя диагностика…
Для восстановления  энергетического баланса,  гостям благотворительного вечера  провели сессию тибетскими поющими чашами от Дома практик  «Amaya».

