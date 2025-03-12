Неделя французского стиля в модном пространстве "Багира" и Lorange Premium

Неделя французского стиля в модном пространстве салона красоты Багира и бутика свадебной и вечерней моды Lorange Premium 7-18 марта

9 марта состоялось незабываемое открытие Недели французского стиля, которое погрузило гостей в атмосферу французского шика и утонченной моды.

Специальный гость мероприятия - ТОП-стилист из Франции, арт директор и совладелец салона Багира Andrew Shelomentsev рассказал об особенностях современного французского стиля и устроил шоу-преображения среди гостей мероприятия. До 18 марта у вас есть возможность записаться к Андрею на индивидуальную консультацию, стрижку и окрашивание в салоне красоты Багира

Особое внимание привлекла презентация новой коллекции вечерних платьев от Lorange Premium. Каждое изделие было пропитано французским стилем, с акцентом на элегантность и утонченность, создавая идеальный образ для выхода на красную дорожку.

Стилисты салона красоты Багира и визажисты из Felinger, под руководством топ -стилиста Андрея Шеломенцева, подготовили удивительные образы для моделей. Каждый образ стала произведением искусства, идеально подчеркивающим изысканность платьев и индивидуальность моделей, оставив у гостей восхитительные впечатления и желание снова окунуться в атмосферу французского шика

Мероприятие собрало всех, кто ценит моду и красоту, и подарило незабываемые моменты, полные стиля и вдохновения.

Организаторы мероприятия:

Салон красоты Багира

Lorange Premium

Галина Сауленко

Ведущий мероприятия:

Денис Достовалов

Кейтеринг

Гастроинкубатор

