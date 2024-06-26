Открытие нового филиала ресторана Птичка

Открылся второй филиал ресторана грузинской и кавказской кухни Птичка by Novikov

Новая Птичка расположилась на месте Avocado Queen в Первомайском сквере и занимает несколько этажей, с атмосферой уютного спокойного грузинского дома со свойственным ему гостеприимством.

Здесь чувствуешь себя желанным гостем и настоящим гурманом: среди интерьера, пропитанного восточным колоритом, подают блюда из многообразия домашних рецептов Грузии и среднеазиатских стран. обязательно попробуйте сочные хинкали том ям, а ещё возьмите хачапури по-аджарски — в ресторане его готовят по классическому грузинскому рецепту.

