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Репортажи

Квиз от фонда «Люди рядом»

27 мая фонд поддержки и развития социально значимых проектов Юлии Стрэга «Люди рядом» провел провел игру в квиз в поддержку одного из своих проектов.

Благодаря гостям вечера, волонтерам фонда и, конечно, друзьям и нашим спонсорам стало возможным реализовать очередной этап ремонта в школе-интернат 133. И уже 1 сентября будут запущены два дополнительных первых класса.

На вечере прошел розыгрыш призов, предоставленных нашими партнерами Klokov&Baza Team и тренинговой компании StregaGroup

Благодарим каждого за вклад!

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