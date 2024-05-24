НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ «АРХ-ТАЙГА — 2024»

Сибирские архитекторы, дизайнеры и руководители ведущих интерьерных компаний города в шестой раз собрались на официальной церемонии награждения победителей и призеров интерьерной Премии «АРХ-ТАЙГА — 2024» в банкет-холле Paradise.

Организаторами события выступили Союз архитекторов и дизайнеров и журнал «Современный Интерьер-Сибирь». К участию в Премии принимались проекты частных и общественных интерьеров, реализованные авторами в 2023 году. Всего на конкурс было подано более ста работ. Победителей определяло профессиональное жюри в составе авторитетных специалистов в сфере архитектуры и дизайна из Новосибирска и Москвы.

Позитивная атмосфера мероприятия располагала к общению коллег, а искренние поздравления с победами естественным образом переходили в обсуждения новых проектов.

Обладателем Гран-при «АРХ-ТАЙГА — 2024» стал проект «AKAOTO», авторы проекта Илья Котельников, Максим Павленко и Дарья Наседкина, студия архитектуры и дизайна ART-UGOL.

Генеральными партнерами премии выступили салон итальянской мебели «Милан», официальный дилер бренда Natuzzi в Новосибирске, фабрика мягкой мебели SleepHouse и салон интерьерной сантехники, обоев и красок Cassini.