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Репортажи

Открытие мультибрендового бутика CACHEE

17 мая состоялось торжественное открытие мультибрендового бутика CACHEE. 
CACHEE рад был видеть каждого, кто разделил с ними официальное открытие, испытал приятные эмоции и приблизился к культу брендов.
CACHEE не просто место для покупки одежды. Это место для вдохновения в стиле и самовыражения!
В мультибрендовом бутике представлено более 100 различных брендов разной ценовой категории, исключительно оригинал напрямую с Италии. Стоит отметить, что один из наших филиалов находится в Италии, что сподвигло наших партнеров открыть уже второй бутик в Сибири. 

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