17 мая состоялось торжественное открытие мультибрендового бутика CACHEE.

CACHEE рад был видеть каждого, кто разделил с ними официальное открытие, испытал приятные эмоции и приблизился к культу брендов.

CACHEE не просто место для покупки одежды. Это место для вдохновения в стиле и самовыражения!

В мультибрендовом бутике представлено более 100 различных брендов разной ценовой категории, исключительно оригинал напрямую с Италии. Стоит отметить, что один из наших филиалов находится в Италии, что сподвигло наших партнеров открыть уже второй бутик в Сибири.