Финал «Миссис Бизнес Новосибирск и Новосибирская область 2024»

30 апреля в театре Красная Мельница грандиозным финалом завершился региональный этап Всероссийского проекта «Миссис Бизнес Новосибирск и Новосибирская область 2024»

Проект длился месяц и включал в себя целый комплекс обучающих мероприятий, затрагивающих профессиональную и личную сферу жизни участниц.

На Финале по традиции участницы продемонстрировали свои видео-визитки, представили творческие номера и т.д. Самым ярким и незабываемым моментом стал финальный выход в вечерних платьях и КРОНАЦИЯ.

В состав жюри проекта вошли эксперты разных сфер, собственники бизнеса, а также сотрудники Центра поддержки предпринимательства АНО «ЦСРП НСО» и ДИПРИП мэрии Новосибирска во главе с заместителем начальника департамента Колмаковым Денисом Владимировичем.

По итогу голосования жюри определило следующих победительниц:

«ВИЦЕ-МИССИС БИЗНЕС Новосибирская область 2024» – Ирина Кудинова Бизнес психолог, собственница загородного атмосферного пространства «Otrada Holiday Village» (п.Кудряшовский)

«ВИЦЕ-МИССИС БИЗНЕС Новосибирск 2024» – Наталья Колесникова основательница салона красоты “Kapsula”

«МИССИС БИЗНЕС Новосибирская область 2024» – Александра Панкова основательница студии красоты Alex Nails (Бердск), лицензированный инструктор техники Smart и авторских оффлайн курсов

«МИССИС БИЗНЕС Новосибирск Classic 2024» - Светлана Герасенко семейный врач-гомеопат, владелица мед.центров в Новосибирске и в Москве, основательница авторской франшизы и онлайн "Клуба Здоровья"

«МИСС БИЗНЕС Новосибирск 2024» – Мария Дергачева основательница женского сообщества «Мир Амазонки»

Главная корона и титул «МИССИС БИЗНЕС Новосибирск 2024» достался Алине Крутых собственнице и руководителю ООО НЭК Бизнес Советник, судебному эксперту

Так же были учреждены ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОБЕДНЫЕ НОМИНАЦИИ:

«ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» получила Екатерина Подуто. Владелица апартаментов JetLife.

«МИССИС БИЗНЕС ТАЛАНТ» – Александра Синюкова собственница студии по созданию декора и мебели из эпоксидной смолы

ПОБЕДНЫЕ НОМИНАЦИИ ОТ ПАРТНЁРОВ

«МИСС БИЗНЕС КонГЕНиальность 2024» - Мария Дергачева

«МИССИС БИЗНЕС красоты Teana 2024» - Александра Панкова

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ:

«Бизнес-открытие года 2024» – Александра Поддубская, сыродел, хозяйка семейной фермы: "Семейное дело Поддубских" (Искитим)

«Лучший детский образовательный проект 2024» – Ирина Максимова, собственница детского образовательного центра "ЭКОЛЬ", создательница летнего выездного лагеря "КЭМП ЭКОЛЬ"

«Лучший юридический центр 2024» – Лариса Глыбина учредитель ООО «Юридический центр Ларисы Глыбиной»

«Современные бизнес технологии 2024» Татьяна Рубцова, бизнес-консультант в сфере нейромарккетинга

Каждая участница награждена дипломом, лентой, короной ручной работы от всемирно-известного бренда GoldenFox и подарками от партнёров.

Региональный директор проекта Елена Шевченко

4 главные победительницы представят наш регион на «Миссис Бизнес Россия 2024» в Городе Санкт-Петербург с 7-11 июня.