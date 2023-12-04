Закрытая презентация ЖК «Маяковский»

29 ноября Группа компаний «БЭЛ Девелопмент» провела закрытую презентацию премиального клубного дома «Маяковский».

Гостями мероприятия стали блогеры, дизайнеры, а также светский бомонд Новосибирска. С открытой террасы пентхауса и панорамных окон высотных этажей гости любовались ночными видами города с высоты птичьего полета. Камерную вечеринку сопровождала живая музыка, а ужин в стиле white дополняли изысканные напитки.

Клубные резиденции «Маяковский» — это именно резиденции, а не апартаменты или квартиры. Созданы для проживания собственников, а не исключительно для аренды или инвестиций. Это статусное служебное жилье, квартиры для бизнесменов, которым важно быстрое перемещение по центру города. В ближайшие годы, а то и десятилетия, объект с такой удачной локацией в Новосибирске больше не появится.

«Маяковский» — это европейская архитектура, натуральные материалы на фасаде, в вечернее время включается стильная иллюминация. Лобби и холлы отделаны в стиле ар-деко с дизайнерской мебелью и премиальной отделкой. К приобретению доступны разные форматы резиденций: от компактных эргономичных лотов площадью 45 кв м, до просторных семейных резиденций — до 160 кв. м.

Дом уже введен в эксплуатацию. На все резиденции получены свидетельства о собственности.