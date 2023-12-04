Ресторан СибирьСибирь отметил День Рождения

Ресторан #СибирьСибирь отметил свое 8-летие 29 ноября.

В честь этого события ресторан подготовил праздничный, гастрономический ужин с участием шеф-повара Гранд-кафе Dr. Живаго - Антона Кочура. Он поделился своим взглядом на кулинарию: "Моя кухня - это творческий симбиоз воспоминаний, ассоциаций, эмоций и прагматичного аналитического мышления. Нет необходимости изобретать что-то новое. В каждом классическом искусстве, в любом традиционном ремесле заложены ключи к новаторству. Задача помочь знакомому блюду раскрыться в новых гранях. Тогда со временем фирменные рецепты становятся частью национальной кухни и играют свою роль в создании образа страны, региона, народа. Кулинария для меня - это работа с коллективной памятью и индивидуальными мечтами, за одним столом."

Гостей ожидали пять удивительных блюд с винным сопровождением от сомелье ресторана Ильи Бутакова, а также живая музыка от дуэта "VO•DA".

Билеты на это мероприятие были распроданы меньше, чем за неделю! Что подтверждает популярность ресторана и интерес к его мероприятиям.

Ресторанный проект #СибирьСибирь, созданный ресторатором Денисом Ивановым, продолжает свое развитие и теперь представлен уже в трех городах России: Новосибирске, Москве и Тюмени. Денис Иванов не только продолжил миссию первоначального ресторана, но и успешно расширил его географию.