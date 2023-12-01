27 ноября состоялось открытие AMAYA .

Событие, как и сам проект, абсолютно уникальны для Сибири. Вместо презентации и красной ленточки гостей Дома практик ждал иммерсивный театр: тонкая, глубокая постановка, над которой работали режиссер, сценарист, художники по свету, костюмам, хореографы, актеры танцоры и технические специалисты — все для того, чтобы дать возможность гостям прочувствовать через собственный опыт ценности и идет проекта.

Жемчужиной вечера стало выступление специального гостя — Сати Казановой, исполнившей мантры. Это был потрасяюший, камерный концерт живого звука.

Основатель и идейный вдохновитель проекта Юлия Королева в течение нескольких месяцев формировала команду мастеров и тестировала лично подход каждого, чтобы обеспечить гостям Дома абсолютно безопасное и экологичное пространство для изменений. Здесь под ваш запрос будут деликатно подобраны мастер и практика; как в групповом, так и в индивидуальном формате.

Для получения консультации оставьте заявку на сайте проекта.

Познакомится с пространством вы можете на персональной экскурсии